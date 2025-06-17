Відверте зізнання: Світоліна щиро розповіла, як народження дитини вплинуло на її кар'єру

Перша ракетка України змогла повернутися на топ-рівень після появи на світ доньки. Світоліна розповіла про роль материнства у її виступах.

Українська тенісистка Еліна Світоліна зуміла повернутися на топ-рівень після народження доньки. Поява на світ маленької Скай суттєво вплинула на життя спортсменки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Adidas Originals.

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Світоліна про материнство

Еліні довелось "з нуля" починати кар'єру після річної декретної паузи. Українка розповіла, як народження дитини надало їй мотивації у професійному спорті.

Після народження дочки для мене було важливо дати собі час. Бути професійною спортсменкою вже само по собі нелегко. А коли ти маєш свою сім'ю, це дещо інше. Це приносить тобі багато радості, але ти відчуваєш великий тиск на своїх плечах. Я просто намагаюся отримувати задоволення як на корті, так і поза ним. Просто бути рішучою,

– заявила Світоліна.

Відзначимо, що батьком Скай та чоловіком українки є відомий французький тенісист Гаель Монфіс. Сама ж Еліна всього за кілька місяців зуміла повернутися у топ-100 рейтингу WTA.

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Пізніше вона стала першою ракеткою України та утримує цей статус вже більше року. Наразі Світоліна посідає 14 місце у світовому рейтингу. Загалом за свою кар'єру Еліна виграла два титули, в тому числі Підсумковий турнір 2018 року.

Нещодавно Світоліна показала ідеальну фігуру у купальнику. Еліна вирішила добряче відпочити після турніру Ролан Гаррос та поїхала у теплі краї з донькою.