Без авто, але з найбільшим чеком: скільки Світоліна заробила за фінал Підсумкового турніру

Українка Еліна Світоліна не змогла вдруге у своїй кар'єрі виграти Підсумковий турнір WTA, поступившись у фіналі росіянці Міррі Андреєвій. Попри це, їй вдалося непогано поповнити особистий призовий фонд.

За даними WTA, загалом на змаганнях в Індіан-Веллсі розігрували 10 мільйонів доларів США. Переможниці також обіцяли подарувати автомобіль Mercedes.

Призові Еліни Світоліної

Усі учасниці WTA Finals автоматично отримували від організаторів 220 тисяч доларів. Усі наступні виплати залежали від результатів.

Кожна перемога на груповому етапі оцінювалась у 230 тисяч, тож Еліна, яка виграла два матчі у своєму квартеті, стала багатшою ще на 460 тисяч.

Успіх у півфіналі оцінювався вже у 820 тисяч, і на цьому Світоліна зупинилась. Тож її загальна сума зароблених призових в Індіан-Веллсі становила рівно 1,5 мільйона доларів.

Водночас кривдниця українки у фіналі Мірра Андреєва не лише отримала ключі від нової автівки, а ще й додала до цього 3,37 мільйона в американській валюті.

Марта Костюк, яка на груповому етапі не здобула жодної перемоги, обмежилась 220 тисячами за участь.

Скільки Світоліна заробила упродовж року

За підрахунками WTA, загальні призові цього сезону для Еліни Світоліної склали приблизно 4,5 мільйона доларів.

Найбільш прибутковим для неї став саме Підсумковий турнір. До цього трохи більше ніж 1 мільйон євро Еліна поклала на свій банківський рахунок після перемоги на змаганнях WTA 1000 у Римі. Ще майже 900 тисяч доларів дістались їй після виходу у півфінал Australian Open.