Еліна Світоліна розповіла про свої благодійні внески від початку повномасштабної війни. Сума пожертв української тенісистки перевищила мільйон доларів.

Перша ракетка України неодноразово демонструвала свою підтримку країні не лише на корті, а й поза ним. Світоліна передає кошти благодійним фондам, на гуманітарну допомогу та різноманітні ініціативи через власний фонд, пише Reuters.

Скільки Світоліна пожертвувала на підтримку України

Світоліна розповіла, що за останні п'ять років спрямувала на благодійність понад 1 мільйон доларів. Окрему увагу спортсменка приділяє допомозі військовим та розвитку українського тенісу.

Еліна наголосила, що для неї особливо важлива підтримка українських військових. За її словами, серед захисників є чимало друзів, які нині служать країні та продовжують стежити за її виступами.

Я завжди підтримувала армію та військових. Вони завжди підтримують мене, переглядаючи матчі. У мене багато друзів, які служать країні,

– розповіла Світоліна.

Спортсменка також переконана, що спорт допомагає українцям об'єднуватися навколо спільної мети – перемоги.

Чим займається благодійний фонд Світоліної

Окремим напрямом роботи тенісистки є діяльність Elina Svitolina Foundation. Фонд допомагає українським тенісистам продовжувати спортивну кар'єру навіть в умовах війни.

Зокрема, організація підтримує участь спортсменів у міжнародних змаганнях, забезпечує турнірні програми, фінансує поїздки та надає психологічну допомогу.

Світоліна зізналася, що благодійна діяльність займає значну частину її життя поза професійним тенісом.

Коли я не граю в теніс і не проводжу час із донькою, то займаюся роботою свого фонду,

– зазначила українка.

Нагадаємо, загальний заробіток Світоліної на корті у 2026 році склав понад 6 мільйонів доларів. Завдяки цьому Еліна піднялася на одну сходинку у рейтингу найбільш заможних тенісисток в історії.