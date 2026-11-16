Світоліна звернулася до українців після поразки на Підсумковому турнірі

Українська тенісистка не змогла здобути титул, поступившись у фіналі "нейтральній" росіянці Міррі Андрєєвій. Після матчу Еліна подякувала співвітчизникам за підтримку та зробила зворушливу заяву.

Для першої ракетки України цей турнір став одним із найуспішніших етапів сезону. Попри невдалий старт, Світоліна змогла дістатися вирішального матчу, де боролася за престижний трофей, передає 24 Канал.

Світоліна подякувала українцям після фіналу WTA Finals

У фіналі Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна поступилася Андрєєвій у двох сетах – 5:7, 3:6.

Після поєдинку Світоліна у коментарі Setanta Sports Premium зізналася, що навіть не розраховувала зіграти у фіналі після невдалого першого матчу. Водночас вона залишилася задоволеною своїм виступом і подякувала вболівальникам за підтримку протягом усього турніру.

Тенісистка наголосила, що завершення сезону лише додає їй мотивації краще підготуватися до наступного року.

На жаль, перемога дісталася не мені, але я виклалася на повну. Хочу щиро подякувати за підтримку протягом усього тижня. Позаду багато наполегливої праці – це був останній матч сезону,

– сказала Світоліна.

Українка згадала про доньку та звернулася до мам у всьому світі

Окремо Світоліну запитали, що вона хотіла б сказати своїй доньці та іншим жінкам, які намагаються поєднувати материнство з професійною кар'єрою.

Еліна з гумором припустила, що маленька донька, яка чекала на маму, обов'язково поцікавиться, чому та не перемогла. Водночас українка наголосила, що щаслива повернутися у великий спорт після вагітності та демонструвати високі результати.

Сподіваюся, це надихне жінок і спортсменок у всьому світі повірити в те, що все можливо. Хочу подякувати людям в Україні за підтримку і за те, що пройшли цей шлях разом зі мною. Слава Україні!

– додала тенісистка.

Нагадаємо, під час Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна сумарно заробила 1,5 мільйона доларів призових.