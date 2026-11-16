Свитолина обратилась к украинцам после поражения на Итоговом турнире

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Для первой ракетки Украины этот турнир стал одним из самых успешных этапов сезона. Несмотря на неудачный старт, Свитолина смогла выйти в решающий матч, где боролась за престижный трофей, сообщает 24 Канал.

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Свитолина поблагодарила украинцев после финала WTA Finals

В финале итогового турнира WTA Элина Свитолина уступила Андреевой в двух сетах –5:7, 3:6.

После матча Свитолина в комментарии Setanta Sports Premium призналась, что даже не рассчитывала сыграть в финале после неудачного первого матча. В то же время она осталась довольна своим выступлением и поблагодарила болельщиков за поддержку на протяжении всего турнира.

Теннисистка подчеркнула, что завершение сезона только добавляет ей мотивации лучше подготовиться к следующему году.

К сожалению, победа досталась не мне, но я выложилась на полную. Хочу искренне поблагодарить за поддержку на протяжении всей недели. Позади много упорного труда – это был последний матч сезона– сказала Свитолина.

Украинка вспомнила о дочери и обратилась к мамам во всем мире

Отдельно Свитолину спросили, что она хотела бы сказать своей дочери и другим женщинам, которые пытаются совмещать материнство с профессиональной карьерой.

Элина с юмором предположила, что маленькая дочь, которая ждала маму, обязательно поинтересуется, почему та не победила. В то же время украинка подчеркнула, что счастлива вернуться в большой спорт после беременности и демонстрировать высокие результаты.

Надеюсь, это вдохновит женщин и спортсменок во всем мире поверить в то, что все возможно. Хочу поблагодарить людей в Украине за поддержку и за то, что прошли этот путь вместе со мной. Слава Украине!– добавила теннисистка.

Напомним, что в ходе итогового турнира WTA Элина Свитолина в общей сложности заработала 1,5 миллиона долларов призовых.