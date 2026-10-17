Світоліна пробилась на Підсумковий турнір WTA Finals

Еліна Світоліна вчетверте у кар’єрі зіграє у турнірі восьми найсильніших тенісисток світу в одиночному розряді. Це відбудеться вперше за сім років.

Доля Еліни Світоліної вирішилась під час півфінального матчу турніру WTA 1000 у китайському місті Ухань. Про кваліфікацію нашої землячки у розіграш престижних змагань повідомяє 24 Канал.

Що вдалось Еліні Світоліній

Українська тенісистка стала сьомою з восьми учасниць турніру WTA Finals-2026. Еліна йде шостою у рейтингу за набраними у поточному сезоні очками.

Її випереджають Олена Рибакіна, Аріна Соболенко, Мірра Андрєєва, Джесіка Пегула Коко Гофф, які уже кваліфікувалися на турнір. Потрапила туди й восьма у гонці Лінда Носкова, яка має статус чинної чемпіонки Вімблдону та отримала місце у сітці не залежно від умови потрапляння до вісімки.

Для того, щоб пробитись до Підсумкового турніру Еліна Світоліна повинна була випередити щонайменше двох з трьох спортсменок: Кароліна Мухова, Марта Костюк та Іга Швьонтек.

Далі за конкуренток в Ухані пройшла саме полька Швьонтек, яка у суботу, 17 жовтня, програла півфінал своїй землячці Маї Хвалінській – 5:7, 1:6.

Після цієї гри українка отримала офіційну перепустку на престижний старт.

Як Світоліна раніше грала на WTA Finals

Там Еліна виступала з 2017-го по 2019 рік. Під час другої участі українка завоювала титул, а роком пізніше дійшла до фіналу, де поступилась австралійці Ешлі Барті.

Нагадаємо, що 16 жовтня Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 в Ухані. Представниця України зупинилася на стадії 1/4 фіналу.

Підсумковий турнір WTA відбудеться з 7-го по 14 листопада в американському місті Індіан-Веллс.