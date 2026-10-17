Судьба Элины Свитолиной решилась в полуфинальном матче турнира WTA 1000 в китайском городе Ухань. О выходе нашей соотечественницы в розыгрыш престижных соревнований сообщает 24 Канал.

Что добилась Элина Свитолина

Украинская теннисистка стала седьмой из восьми участниц турнира WTA Finals. Элина занимает шестое место в рейтинге по очкам, набранным в текущем сезоне.

Ее опережают Елена Рыбакина, Арина Соболенко, Мирра Андреева, Джессика Пегула и Коко Гофф, которые уже квалифицировались на турнир. Туда попала и восьмая в гонке Линда Носкова, которая имеет статус действующей чемпионки Уимблдона и получила место в сетке независимо от результатов отбора в восьмерку.

Чтобы пробиться в итоговый турнир, Элина Свитолина должна была опередить как минимум двух из трех спортсменок: Каролину Мухову, Марту Костюк и Игу Швентек.

Далее соперниц в Ухане опередила именно полька Швентек, которая в субботу, 30 сентября, проиграла полуфинал своей соотечественнице Мае Хвалинской – 5:7, 1:6.

После этого матча украинка получила официальный пропуск на престижный турнир.

Как Свитолина ранее выступала на WTA Finals

Там Элина выступала с 2017 по 2019 год. Во время второго участия украинка завоевала титул, а годом позже дошла до финала, где уступила австралийке Эшли Барти.

Напомним, что 16 октября Свитолина завершила выступления на турнире WTA 1000 в Ухане. Представительница Украины остановилась на стадии 1/4 финала.

Итоговый турнир WTA пройдет с 7 по 14 ноября в американском городе Индиан-Уэллс.