В борьбе за выход в полуфинал Свитолина уступила 170-й ракетке мира Сонай Картал из Великобритании, сообщает 24 Канал.

Элина Свитолина – Сонай Картал 1:2 (2:6, 6:2, 4:6)

После стартового сета, который Элина проиграла с разгромным счетом 6:2, она вызвала на корт физиотерапевта из-за проблем с правой рукой.

Несмотря на проблемы, украинская спортсменка уверенно выиграла второй сет. Однако в заключительном сете Свитолиной не удалось дожать менее титулованную соперницу.

Отметим, что украинская теннисистка потерпела первое поражение в трех встречах с британкой, которую обыгрывала в прошлом году в Мадриде и в этом сезоне в Окленде.

Также это был 13-й четвертьфинал для Свитолиной в 2026 году, что является рекордом сезона, и шестой из них на турнирах WTA 1000. Элина боролась за свой 51-й полуфинал в Туре и восьмой в этом году.

На следующей неделе украинка заявлена на турнир WTA 500 в Нинбо.

Напомним, что на турнире в Ухане также потерпела неудачу украинская теннисистка Марта Костюк. Восстановившись после травмы, она уступила Марии Саккари в 1/16 финала.