В 1/16 финала Костюк, которая вернулась после травмы, уступила теннисистке из Греции Марии Саккари, сообщает 24 Канал.

Мария Саккари – Марта Костюк 2:1 (4:6, 6:2, 6:2)

24-летняя украинка удачно начала матч: один брейк и отличная игра на своей подаче позволили Марте записать в свой актив первый сет – 6:4.

Однако развить успех десятая ракетка мира не сумела. Во втором сете Саккари трижды удалось сделать брейк и выиграть сет со счетом 6:2.

В решающей партии Костюк дважды проиграла на своей подаче и не смогла отыграться, несмотря на упорную борьбу в конце матча. Таким образом, Марта покидает турнир в Ухане уже после своего первого матча.

Украинская теннисистка потерпела третье поражение в пяти встречах с представительницей Греции. Кроме того, она второй год подряд проиграла на старте соревнований в Ухане. На следующей неделе Марта заявлена на турнир WTA 500 в Нинбо.

Добавим, что свой матч 1/16 финала выиграла другая представительница Украины – Дарья Снигур. Спортсменка сенсационно обыграла 14-ю ракетку мира из Бельгии Элизу Мертенс – 6:4, 7:5.

Украинка одержала седьмую в карьере победу над представительницей топ-20 рейтинга, в том числе четвертую в этом сезоне.