В 1/16 фіналу Костюк, яка повернулася після травми, поступилася тенісистці з Греції Марії Саккарі, повідомляє 24 Канал.

Марія Саккарі – Марта Костюк 2:1 (4:6, 6:2, 6:2)

24-річна українка вдало розпочала поєдинок: один брейк та відмінна гра на своїй подачі дозволили Марті записати у свій актив перший сет – 6:4.

Однак розвинути успіх десята ракетка світу не зуміла. У другій партії Саккарі тричі вдалося зробити брейк та записати сет у свій актив з рахунком 6:2.

У вирішальній партії Костюк двічі програла на своїй подачі та не змогла відігратися попри запеклу боротьбу наприкінці гри. Таким чином, Марта покидає турнір в Ухані вже після першої своєї гри.

Українська тенісистка зазнала третьої поразки у п'яти зустрічах із представницею Греції. Також вона другий рік поспіль програла на старті змагань в Ухані. Наступного тижня Марта заявлена на турнір WTA 500 у Нінбо.

Додамо, що свій матч 1/16 фіналу виграла інша представниця України – Дар'я Снігур. Спортсменка сенсаційно обіграла 14-ту ракетку світу з Бельгії Елізу Мертенс – 6:4, 7:5.

Українка здобула сьому в кар'єрі перемогу над представницею топ-20 рейтингу, зокрема четверту в сезоні.