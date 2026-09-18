Жіноча збірна України з тенісу потрапила до вісімки найкращих команд у світі. За світову корону наша команда змагатиметься без Марти Костюк, повідомила тенісистка у власному інстаграм.

Яка травма у Костюк

У ніч проти 18 вересня за київським часом українка, яка посідає десяту сходинку світового рейтингу, програла росіянці Людмилі Самсоновій трисетовий чвертьфінальний матч турніру WTA 500 у Гвадалахарі.

Протягом дня після завершення виступів у Мексиці Костюк залишила для фанатів тривожне повідомлення у своїх соціальних мережах.

Як ви, можливо, знаєте, останні кілька тижнів я маю біль у зап’ясті. Сподівалася, що відпочинок після US Open допоможе, але, на жаль, біль посилився. МРТ підтвердило: зап’ястю потрібно більше часу і повноцінне відновлення, перш ніж я зможу знову змагатися. Це означає, що, на жаль, я не зможу приєднатися до збірної України на фінал Кубка Біллі Джин Кінг,

– зазначила Марта.

Тенісистка додала, що дуже очікувала на виступ у складі національної команди, але наразі їй доведеться взяти паузу у змаганнях.

Що далі для збірної України

З 22 по 27 вересня у китайському Шеньчжені відбудеться турнір вісімки, який визначить найсильнішу жіночу команду світу.

Нещодавно у збірній України відбулась заміна. З переліку гравців виключили Олександру Олійникову. Своє рішення пояснив капітан "синьо-жовтих" Ілля Марченко.