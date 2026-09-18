Женская сборная Украины по теннису вошла в восьмерку лучших команд мира. За титул чемпионки мира наша команда будет бороться без Марты Костюк, сообщила теннисистка в своем инстаграме.

Какая травма у Костюк

В ночь на 18 сентября по киевскому времени украинка, занимающая десятое место в мировом рейтинге, проиграла россиянке Людмиле Самсоновой трехсетовый четвертьфинальный матч турнира WTA 500 в Гвадалахаре.

В течение дня после завершения выступлений в Мексике Костюк оставила для поклонников тревожное сообщение в своих социальных сетях.

Как вы, возможно, знаете, последние несколько недель у меня болит запястье. Надеялась, что отдых после US Open поможет, но, к сожалению, боль усилилась. МРТ подтвердило: запястью нужно больше времени и полноценное восстановление, прежде чем я смогу снова выходить на корт. Это означает, что, к сожалению, я не смогу присоединиться к сборной Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг,

– отметила Марта.

Теннисистка добавила, что очень ждала выступления в составе национальной команды, но пока ей придется сделать паузу в соревнованиях.

Что дальше для сборной Украины

С 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне состоится турнир восьмерки, который определит сильнейшую женскую команду мира.

Недавно в сборной Украины произошла замена. Из списка игроков исключили Александру Олейникову. Свое решение объяснил капитан "сине-желтых" Илья Марченко.