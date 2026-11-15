Світоліна розгромила Носкову і вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA

Еліна Світоліна пробилася до фіналу Підсумкового турніру WTA, не залишивши шансів Лінді Носковій. У вирішальному матчі українка побореться за престижний титул з "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою.

Для 32-річної тенісистки це вже третій фінал WTA Finals у кар'єрі. Востаннє вона доходила до вирішального матчу цих змагань у 2019 році, а роком раніше стала їхньою чемпіонкою, повідомляє 24 Канал.

Світоліна – Носкова 6:2, 6:1

Матч тривав трохи більше години. За цей час Світоліна виконала чотири ейси, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала п'ять із 11 брейк-пойнтів. Також на її рахунку 10 віннерів та 18 невимушених помилок.

Ця перемога дозволила Еліні скоротити відставання в особистих зустрічах із Носковою – тепер рахунок 2:3.

На груповому етапі українка поступилася нейтральній тенісистці Міррі Андрєєвій (4:6, 0:6), але згодом здолала Кароліну Мухову (3:6, 6:2, 6:2) та Аріну Сабаленко (6:3, 3:6, 6:1).

Огляд матчу Світоліна – Носкова: дивіться відео

З ким Світоліна зіграє у фіналі WTA Finals

У вирішальному матчі турніру суперницею українки стане саме Мірра Андрєєва. Поєдинок відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом. Світоліна матиме нагоду взяти реванш за поразку на груповому етапі та вдруге у кар'єрі виграти Підсумковий турнір.

Загалом це четверта участь Еліни у WTA Finals. У 2018 році вона тріумфувала на змаганнях, а у 2019-му знову дісталася фіналу, проте поступилася у вирішальному матчі.

До того ж Світоліна демонструє вражаючу статистику у протистояннях із найсильнішими тенісистками світу. Цього сезону вона здобула вже 11 перемог над представницями топ-10 рейтингу WTA. За цим показником українка випереджає Єлену Рибакіну, у якої 10 таких звитяг.

Нагадаємо, білоруска Сабаленко під час матчу проти Світоліної дозволила собі нецензурні висловлювання щодо України. Згодом вона пояснила, що її коментар був адресований вболівальникам, які раділи її помилкам, а не українській тенісистці.