Свитолина разгромила Носкову и вышла в финал итогового турнира WTA

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Для 32-летней теннисистки это уже третий финал WTA Finals в карьере. Последний раз она доходила до решающего матча этого турнира в 2019 году, а годом ранее стала его чемпионкой, сообщает 24 Канал.

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Свитолина – Носкова 6:2, 6:1

Матч длился чуть больше часа. За это время Свитолина выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. Также на ее счету 10 виннеров и 18 невынужденных ошибок.

Эта победа позволила Элине сократить отставание в личных встречах с Носковой – теперь счет 2:3.

На групповом этапе украинка уступила нейтральной теннисистке Мирре Андреевой (4:6, 0:6), но впоследствии обыграла Каролину Мухову (3:6, 6:2, 6:2) и Арину Сабаленко (6:3, 3:6, 6:1).

Обзор матча Свитолина – Носкова: смотрите видео

С кем Свитолина сыграет в финале WTA Finals

В решающем матче турнира соперницей украинки станет именно Мирра Андреева. Поединок состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени. Свитолина получит возможность взять реванш за поражение на групповом этапе и во второй раз в карьере выиграть Итоговый турнир.

В целом это четвертое участие Элины в WTA Finals. В 2018 году она триумфировала на соревнованиях, а в 2019-м снова дошла до финала, однако уступила в решающем матче.

К тому же Свитолина демонстрирует впечатляющую статистику в противостояниях с сильнейшими теннисистками мира. В этом сезоне она одержала уже 11 побед над представительницами топ-10 рейтинга WTA. По этому показателю украинка опережает Елену Рыбакину, у которой 10 таких побед.

Напомним, белоруска Сабаленко во время матча против Свитолиной позволила себе нецензурные высказывания в адрес Украины. Впоследствии она пояснила, что ее комментарий был адресован болельщикам, которые радовались ее ошибкам, а не украинской теннисистке.