Розкішна Світоліна взяла участь у фотосесії для відомого українського бренду

Еліна Світоліна вражає шанувальників не тільки на тенісному корті. Експерша ракетка України взяла участь у фотосесії для вітчизняного бренду.

Українська тенісистка приміряла на собі одяг з нової зимової колекції дизайнерки Ельвіри Гасанової. Світоліна стала символом незламності та сили українських жінок, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм спортсменки.

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Чарівна Еліна Світоліна

Еліна Світоліна постала перед камерою у декількох вишуканих та стильних аутфітах. Українська тенісистка приміряла на собі витончені сукні, а також рельєфний корсет.

Спортсменка також вдяглась у боді, який чудово підкреслив її фігуру, та зверху накинула на себе елегантний піджак. Стильний одяг та краса Еліни ідеально доповнили одне одного, а також додали ефектності світлинам.

Світоліна на зйомках для українського бренду / Фото з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що Еліна Світоліна достроково завершила минулий сезон. Українська тенісистка відновлювалась від травми, а також перенесла операцію на нозі.

У 2025 році експерша ракетка України зіграла на Australian Open та на WTA 500 у Лінці. В Австралії Еліна змогла вийти у півфінал турніру, де поступилась майбутній чемпіонці Медісон Кіз.