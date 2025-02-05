Украинская теннисистка примерила на себе одежду из новой зимней коллекции дизайнера Эльвиры Гасановой. Свитолина стала символом несокрушимости и силы украинских женщин, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм спортсменки.

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Очаровательная Элина Свитолина

Элина Свитолина предстала перед камерой в нескольких изысканных и стильных аутфитах. Украинская теннисистка примерила на себе изящные платья, а также рельефный корсет.

Спортсменка также оделась в боди, который прекрасно подчеркнул ее фигуру, и сверху накинула на себя элегантный пиджак. Стильная одежда и красота Элины идеально дополнили друг друга, а также добавили эффектности фотографиям.

Свитолина на съемках для украинского бренда / Фото из инстаграма теннисистки

Напомним, что Элина Свитолина досрочно завершила прошлый сезон. Украинская теннисистка восстанавливалась от травмы, а также перенесла операцию на ноге.

В 2025 году экс-первая ракетка Украины сыграла на Australian Open и на WTA 500 в Линце. В Австралии Элина смогла выйти в полуфинал турнира, где уступила будущей чемпионке Мэдисон Киз.