Метелик із таємним змістом: Світоліна вразила особливим татуюванням напередодні US Open

Еліна Світоліна здивувала новими татуюваннями напередодні US Open-2026. Одне з них має особливе значення – воно присвячене доньці Скай.

Українська тенісистка вирішила додати до своєї колекції символічний малюнок на спині. Тепер важлива для її родини дата назавжди залишиться на тілі спортсменки, передає 24 Канал.

Метелик із важливою датою

Напередодні старту останнього Grand Slam сезону Світоліна зробила татуювання на лопатці і показала його в своєму інстаграмі. Українка обрала зображення метелика, а під ним римськими цифрами нанесла дату 15 жовтня 2022 року.

Саме цього дня Еліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, стали батьками. У подружжя народилася донька Скай, тож нове татуювання стало своєрідним сімейним оберегом для Світоліної.

Автор роботи – французький художник і тату-майстер Томас Тірс, який працює у Парижі, Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Він спеціалізується на лайнворку, абстрактному мистецтві та темному сюрреалізмі.

Для Світоліної це не перше татуювання, однак нова робота має особливу емоційну цінність. Символічний метелик та дата нагадуватимуть тенісистці про один із найважливіших днів у її житті.

Світоліна та Монфіс вже борються за фінал

На US Open-2026 українка вже встигла вийти на корт не лише в одиночному розряді. Світоліна разом із Монфісом виступає у змішаному парному турнірі, де подружжя вже дісталося півфіналу.

За путівку до вирішального матчу Еліна та Гаель зіграють проти швейцарки Белінди Бенчіч та італійця Флавіо Коболлі. Їхні суперники отримали четвертий номер посіву.

Поєдинок відбудеться 27 серпня, о 02:00 за київським часом.