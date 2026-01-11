Укр Рус
11 січня, 10:24
2

Світоліна перемогла на турнірі в Окленді, завоювавши 19-й трофей у кар'єрі

Єгор Торяник
Основні тези
  • Еліна Світоліна перемогла Ван Сіньюй у фіналі турніру WTA 250 в Окленді, завоювавши свій 19-й трофей.
  • Світоліна виграла матч із рахунком 6:3, 8:6, продемонструвавши чудову гру та здійснивши камбек у другому сеті.

У неділю, 11 січня, в Окленді (Нова Зеландія) відбувся фінал турніру WTA 250. У вирішальному матчі Еліна Світоліна зіграла проти Ван Сіньюй.

Українська тенісистка виграла у 19 з 23 фіналах у своїй кар'єрі. Матч тривав 1 годину 44 хвилини, повідомляє 24 канал. 

Як пройшов матч Світоліна – Сіньюй?

У першому сеті Світоліна продемонструвала чудову гру та дала відчути суперниці, що вона входить у топ-20 світу. Перша ракетка України повністю контролювала ситуацію та зрештою перемогли – 6:3.

Другий сет видався складнішим для українки, адже китаянка проявила характер. Світоліна програвала 0:3, але зібралася та змогла здійснити камбек – 8:6, завоювавши черговий трофей. 

Статистика матчу. Світоліна 7 разів подала навиліт та припустилась 3 подвійних помилок. Сіньюй за гру здійснила 5 ейсів та припустилася 1 подвійної помики.

Відеоогляд матчу Світоліна – Сіньюй:

Як Світоліна дісталася до фіналу WTA 250?

  • Українська тенісистка розпочала турнірі з 1/16 фіналу. Світоліна у двох сетах перемогла Варвару Грачову.

  • У наступних двох іграх українка здолала Кеті Бултер і Сонай Картал, а у півфіналі перемогла Іву Йович.

  • Відзначимо, що за турнір Світоліна заробила 283 тисячі доларів.