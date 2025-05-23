"Челендж-помста": Світоліна показала, як українізує Монфіса – кумедне відео

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс є однією з найвідоміших спортивних пар. Вони виховують разом донечку Скай і часто тішать своїх уболівальників веселим контентом.

Минулого року, зокрема, французький тенісист вчив свою дружину вимовляти складні слова його рідною мовою. Це далося Еліні дуже непросто та посмішило їх підписників.

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Світоліна взяла реванш

Напередодні ж уродженка Одеси вирішила йому "помститися" та відповіла тією ж монетою. На своїх сторінках в інстаграмі зіркове подружжя опублікувало відео, де вже Монфіс намагається опанувати важкі українські слова, інформує 24 Канал.

Це було доволі кумедно. Гаель намагався зі всіх сил, що потішило та розвеселило першу ракетку України, яка не могла стримувати сміх.

Як Монфіс промовляє складні українські слова: дивіться відео

Зазначимо, що наразі зіркове подружжя готується до Відкритого чемпіонату Франції, який розпочнеться вже 25 травня. Напередодні ми писали, з ким Еліна Світоліна зіграє в першому раунді Ролан Гаррос, а Гаель Монфіс розпочне шлях на домашньому турнірі матчем проти першої ракетки Болівії Уго Дельєна.