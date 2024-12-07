Еліна Світоліна приїхала до Харкова. Вона відвідала місцевий навчальний полігон, де навчалася стріляти зі снайперської гвинтівки та гранатомета, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Еліни Світоліної.

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Світоліна на полігоні

Тенісистка опублікувала фото у військовій формі, а також показала, як вчиться стріляти зі снайперської гвинтівки та гранатомета. Зокрема вона висловила подяку захисникам та захисницям України.

Світоліна на полігоні / Фото зі сторіс української тенісистки

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення Еліна Світоліна активно підтримує Україну та ЗСУ.