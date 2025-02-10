Маркета Вондроушова – Еліна Світоліна 6:0, 2:6, 5:7

Сьогодні, 10 лютого, Еліна Світоліна зіграла проти Маркети Вондроушової на старті WTA 1000 у Досі. Експерша ракетка України вперше за шість років виграла у чеської спортсменки в очному протистоянні, повідомляє 24 канал.

Читайте також Українські тенісистки покращили свої позиції в рейтингу WTA: де зараз Костюк і Світоліна

Непростий матч для Світоліної

Еліна Світоліна невдало розпочала матч проти Маркети Вондроушової. Українська тенісистка програла в суху чеській суперниці у першому сеті, не взявши жодного з геймів.

Друга партія для експершої ракетки України видалась трохи легше. Еліна змогла зібратись з силами та відновила паритет у грі проти опонентки з Чехії, вигравши сет з рахунком 6:2.

У фінальній частині матчу відбулась справжня рубка між Еліною Світоліною та Маркетою Вондроушовою. Жодна з тенісисток не мали наміри здаватись, видавши видовищний третій сет, але українка змогла вирвати перемогу – 5:7.

Статистичні дані. Еліна Світоліна за матч лише один раз подала навиліт, тоді як Маркета Вондроушова виконала чотири ейси. Чеська спортсменка припустилась чотирьох подвійних помилок – в українки на одну менше.

Нагадаємо, що тенісистки всьоме перетнулись на корті – загальний рахунок став 4:3 на користь українки. У наступному раунді WTA 1000 у катарській Досі Еліна Світоліна зіграє проти американки Джессіки Пегули.