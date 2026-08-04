Світоліна обіграла Бузас Манейро у тригодинному матчі на старті турніру в Торонто

Непросто склався початок турніру серії WTA 1000 у Торонто для української тенісистки Еліни Світоліної. Суперниця з Іспанії, яка поступається їй понад півсотнею позицій у рейтингу, змогла добряче потріпати нерви першій ракетці України.

У матчі з двома тайбрейками і майже оформленим камбеком з 0:5 сильнішою все ж була Світоліна. На корті спортсменки провели без 11 хвилини 3 години, пише 24 Канал.

Еліна Світоліна – Джессіка Бузас Манейро 6:7, 7:6, 6:4

Протистояння з Джессікою Бузас Манейро розпочалося з параду взаємних помилок: у перших трьох геймах жодна з тенісисток не змогла взяти свою подачу. Іспанка навіть повела 3:1, але Еліна все ж зробила ще один зворотний брейк.

Загалом із 12 геймів без втрати подачі завершилися лише 4. Перший сет перейшов у тай-брейк, де краще себе проявила Бузас. Їй знадобилося аж 4 сетболи, щоб забрати собі партію.

Світоліна відповіла тим самим: доля другого сету вирішувалася так само на тай-брейку, і в українки був рахунок 6:1, який означав 5 можливостей завершити усе на свою користь. Але вдалося лише з четвертої спроби.

У третій партії Еліна вела 5:0, але змусила своїх вболівальників добряче попити валідолу, бо ледь не втратила усю перевагу. Тільки за рахунку 5:4, та ще й на подачі суперниці Світоліна нарешті закрила матч.

2 години 49 хвилин на корті – виснажлива битва, у якій перемогу святкувала українка. В особистих зустрічах з Бузас Манейро у неї тепер 4:0.

Що далі для Світоліної

У третьому колі суперницею Еліни стане переможниця пари, у якій Єлена-Габріела Русе з Румунії зустрінеться з росіянкою, яка взяла австрійський паспорт – Анастасією Потаповою.