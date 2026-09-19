Еліна Світоліна натякнула на завершення кар'єри і свою майбутню роль у тенісі

Першій ракетці України Еліні Світоліній нещодавно виповнилося 32 роки, що дозволяє говорити про ще чимало років виступів на корті. Втім наша співвітчизниця вже підбиває проміжні підсумки кар'єри.

Світоліна поєднує спорт із сімейним життям і досягає успіхів в обох напрямках. Але не виключено, що невдовзі вона віддасть перевагу родині, пише 24 Канал.

Що сказала Світоліна про свою кар'єру

В одному з інтерв'ю Еліна почала говорити про свої досягнення та тривалу кар'єру, наче натякаючи на те, що момент її прощання з кортом не так далеко, як може здаватися деяким вболівальникам.

Було багато складних моментів, але, мені здається, було й багато класних перемог, трофеїв, спогадів. І я дуже рада, що в мене вийшла така насичена кар'єра,

– заявила тенісистка.

Вона також відзначила, що після початку повномасштабного вторгнення росіян з'явилася додаткова мотивація виступати якомога краще і долати труднощі.

Хочеться, щоб про Україну згадували за її трофеї, за боротьбу, за силу волі. Я намагаюся своїм прикладом, наскільки це можливо, робити це на тенісному корті. Це мій майданчик, де я можу розповідати про Україну,

– розповіла спортсменка.

Ким Світоліна буде після завершення кар'єри

Зовсім вилучати спорт зі свого життя Еліна не збирається навіть після того, як повісить ракетку на цвях.

Cвітоліна зізналась, що розглядає для себе роль капітана збірної України. Але спершу хоче стати справді хорошою тренеркою. При цьому українка переконана, що бути успішним гравцем – не означає обов'язково досягти вершин і на тренерській лаві. "Це або дано, або не дано", – стверджує Еліна.