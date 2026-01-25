Знищила безпрапорну: Еліна Світоліна вийшла в чвертьфінал Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула блискучу перемогу над "нейтральною" Міррою Андреєвою. Перша ракетка України продовжує боротьбу за свій перший Гренд-слем.

Світоліна лише другий раз протистояла тінейджерці, яка входить до топ-10 рейтингу WTA. Попередній матч Еліна програла, але зараз взяла фантастичний реванш, пише 24 Канал.

Як зіграла Світоліна з росіянкою Андрєєвою?

У першій партії Світоліна буквально зганьбила всіх тих, хто вважав Андрєєву фавориткою матчу. На те, щоб взяти сет, у неї пішло усього 36 хвилин – 6:2.

Росіянка непогано почала другий сет і повела з рахунком 2:0. Але українська тенісистка виграла 3 гейми поспіль, а згодом довела рахунок до 5:4 на свою користь.

Представниця країни-агресора не витримала психологічно на своїй подачі. З першої спроби Еліна не реалізувала матч-бол, але вже з другої поставила у поєдинку ефектну крапку. 6:2, 6:4 у підсумку.

Українка продемонструвала зосередженість та вміння виходити зі складних ситуацій: в неї було відчутно менше невимушених помилок, а з 10 брейк-пойнтів Еліна успішно відіграла 8.

З ким далі зіграє Еліна Світоліна?

Як видно із турнірної сітки на сайті Australian Open, наступна суперниця українки в 1/4 фіналу Australian Open – це третя ракетка світу, американка Коко Гофф.

Між собою тенісистки провели три зустрічі. Рахунок 2:1 на користь представниці США.