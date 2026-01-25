Свитолина лишь второй раз противостояла тинейджерке, которая входит в топ-10 рейтинга WTA. Предыдущий матч Элина проиграла, но сейчас взяла фантастический реванш, пишет 24 Канал.

Как сыграла Свитолина с россиянкой Андреевой?

В первой партии Свитолина буквально опозорила всех тех, кто считал Андрееву фавориткой матча. На то, чтобы взять сет, у нее ушло всего 36 минут – 6:2.

Россиянка неплохо начала второй сет и повела со счетом 2:0. Но украинская теннисистка выиграла 3 гейма подряд, а затем довела счет до 5:4 в свою пользу.

Представительница страны-агрессора не выдержала психологически на своей подаче. С первой попытки Элина не реализовала матч-бол, но уже со второй поставила в поединке эффектную точку. 6:2, 6:4 в итоге.

Украинка продемонстрировала сосредоточенность и умение выходить из сложных ситуаций: у нее было ощутимо меньше невынужденных ошибок, а из 10 брейк-пойнтов Элина успешно отыграла 8.

С кем дальше сыграет Элина Свитолина?

Как видно из турнирной сетки на сайте Australian Open, следующая соперница украинки в 1/4 финала Australian Open – это третья ракетка мира, американка Коко Гофф.

Между собой теннисистки провели три встречи. Счет 2:1 в пользу представительницы США.