Причина цьому невдалі результати Марти Костюк. 22-річна спортсменка поступилась на старті турніру у Мексиці, через що втратить свій статус, повідомляє 24 канал із посиланням на Live Tennis.

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Зміни у рейтингу WTA

Учора, 25 лютого, Марта Костюк зіграла проти Дар'ї Севілл у першому колі WTA 500 у Мериді. Українська тенісистка програла у двох сетах австралійській суперниці.

В понеділок, 3 березня, має вийти оновлений рейтинг найкращих тенісисток від світової Жіночої асоціації тенісу. Марта Костюк за підсумками останніх результатів опуститься на 24 позицію.

До слова. Раніше Еліна Світоліна втратила звання першої ракети України у червні 2024 року. Тоді тенісистка поступилась саме Марті Костюк.

Тоді як Еліна Світоліна залишиться на 23 місці. Таким чином, вона поверне собі звання першої ракетки України.