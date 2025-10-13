Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно виступала у складі збірної на Кубку Біллі Джин Кінг. Її гра не залишилася поза увагою організаторів найбільших міжнародних змагань у жіночому тенісі.

Жіноча збірна України з тенісу у 2025 році вперше в історії потрапила до четвірки найсильніших на планеті. Значний внесок у загальний успіх команди зробила Еліна Світоліна, пише 24 Канал з посиланням на сайт Кубка Біллі Джин Кінг.

На яку нагороду претендує Світоліна?

Організатори міжнародних змагань номінували Еліна Світоліну на премію "Heart Award". Ця нагорода вручається тенісисткам, які представляли свою країну на Кубку Біллі Джин Кінг, а також виявили виняткову мужність на корті та відданість команді.

На нагороду, окрім Світоліної, також претендують Джессіка Пегула (США), Жасмін Паоліні (Італія) та Елізабетта Коччаретто (Італія). Голосування проводиться на офіційному сайті турніру та триватиме до 24 жовтня.

Світоліна серед номінанток на премію "Серце" / фото Кубка Біллі Джин Кінг

Переможниця премії "Heart Award" отримає грошовий приз у розмірі 10 тисяч доларів, який може витратити на благодійність за своїм вибором.

Еліна може вдруге поспіль виграти престижну нагороду. У червні цього року Світоліна отримала премії за виступ у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Як Світоліна виступила у фінальному раунді Кубка Біллі Джин Кінг?

Збірна України потрапила у вісімку найкращих завдяки перемогам у кваліфікації над Польщею та Швейцарією. У чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг наші дівчата обіграли команду Іспанії.

Еліна Світоліна у чвертьфіналі протистояла Паулі Бадосі, яку обіграла з рахунком 2:1 (5:7, 6:2, 7:5). У півфінальному поєдинку українка поступилася італійці Жасмін Паоліні. За підсумком цього раунду Україна зупинилася за крок від фіналу.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна достроково завершила сезон через емоційне та психологічне виснаження. Перша ракетка України пообіцяла повернутися на корт у новому році. У рейтингу WTA 31-річна тенісистка займає 13 сходинку.