Світоліна завершила виступ на Вімблдон-2025, програвши у третьому колі турніру

У Великій Британії продовжується турнір серії Grand Slam Вімблдон-2025. У матчі третього кола Еліна Світоліна зіграла проти Елізе Мертенс.

Елізе Мертенс – Еліна Світоліна 2:0 (6:1, 7:6)

Перша ракетка України зустрічалась з бельгійською тенісисткою вдев'яте у своїй кар'єрі. Загальний рахунок очних протистоянь 5:3 на користь Еліни Світоліної, повідомляє 24 канал.

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Як Світоліна зіграла проти Мертенс

Еліна Світоліна провалила перший сет матчу проти Елізе Мертенс. Перша ракетка України виграла перший гейм, але потім почала припускатись багатьох помилок, що зіграло на користь бельгійки – 6:1.

У другому сеті Еліна Світоліна зібралась та дала бій Елізе Мертенс. Теніситки йшли пліч-о-пліч за виграними геймами та дійшли до тай-брейку, де виявилась сильнішою представниця Бельгії.

Статистика матчу. Еліна Світоліна виконала дві подачі навиліт та припустилась п'ятьох подвійних помилок. На рахунку Елізе Мертенс чотири ейси та всього лише одна подвійна помилка.

На жаль, на цьому виступ Еліни Світоліною на Вімблдоні-2025 завершився. Елізе Мертенс зіграє в 1/8 фіналу турніру проти переможниці пари Аріна Соболенко – Емма Радукану.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна перемогла Олександру Соснович у попередньому колі турніру. Перша ракетка України розбила "нейтральну" тенісистку з Білорусі.