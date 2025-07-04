Элизе Мертенс – Элина Свитолина 2:0 (6:1, 7:6)

Первая ракетка Украины встречалась с бельгийской теннисисткой в девятый раз в своей карьере. Общий счет очных противостояний 5:3 в пользу Элины Свитолиной, сообщает 24 канал.

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Как Свитолина сыграла против Мертенс

Элина Свитолина провалила первый сет матча против Элизе Мертенс. Первая ракетка Украины выиграла первый гейм, но потом начала допускать много ошибок, что сыграло в пользу бельгийки – 6:1.

Во втором сете Элина Свитолина собралась и дала бой Элизе Мертенс. Тенниситки шли бок о бок по выигранным геймам и дошли до тай-брейка, где оказалась сильнее представительница Бельгии.

Статистика матча. Элина Свитолина выполнила две подачи навылет и допустила пять двойных ошибок. На счету Элизе Мертенс четыре эйса и всего лишь одна двойная ошибка.

К сожалению, на этом выступление Элины Свитолиной на Уимблдоне-2025 завершилось. Элизе Мертенс сыграет в 1/8 финала турнира против победительницы пары Арина Соболенко – Эмма Радукану.

Напомним, что Элина Свитолина победила Александру Соснович в предыдущем круге турнира. Первая ракетка Украины разбила "нейтральную" теннисистку из Беларуси.