В первом круге Уимблдонского турнира Элина Свитолина встречалась с венгеркой Анной Бондарь. По итогам двух сетов победу праздновала украинка, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне Спорт.

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Уникальное достижение Свитолиной

Эта победа стала 21-й для Свитолиной в первых раундах турниров серии Grand Slam. Такое достижение Элина установила за последние семь лет. Ни одна другая теннисистка еще не имеет в своем активе более 20 побед подряд в первом круге "мэйджоров".

Сейчас единственной теннисисткой, которая не уступала за последние семь лет на Грэндслемах, является Эшли Бартли из Австралии. Однако на ее счету всего 10 побед.

Последний раз одесситка не проходила первый раунд "мэйджоров" в 2018 году, когда на старте Уимблдона уступила немке Татьяне Марии.

Отметим, что количество побед Свитолиной в первом круге Грэндслемов достигло отметки 40. В общем Элина отпраздновала 107 победу на самых престижных турнирах тура.

Победы Свитолиной на Грэндслемах

Australian Open – 29 побед (41 матч)

Ролан Гаррос – 33 (45)

Уимблдон – 21 (31)

US Open – 24 (35)

В следующем круге Уимблдонского турнира Свитолина сыграет против победительницы матча Варвара Грачева (Франция) / Александра Соснович (нейтральная).

Ранее сообщалось о яркой фотосессии Элины Светолиной для новой коллекции Adidas "Clubhouse".