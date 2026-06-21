Затьмарив Возінью: голкіпер Кюрасао став зіркою соцмереж після перформансу на ЧС-2026
Голкіпер збірної Кюрасао Елой Ром став справжньою сенсацією чемпіонату світу-2026. Після історичного матчу проти Еквадору кількість його підписників в інстаграмі зросла більш ніж у десять разів.
37-річний воротар видав один із найяскравіших перформансів турніру, попри відсутність забитих м'ячів у грі. Футбольна казка Рома миттєво підкорила вболівальників по всьому світу, повідомляє 24 Канал.
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Як проявив себе воротар Кюрасао?
У другому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 збірна Кюрасао несподівано відібрала очки в Еквадору, завершивши матч нульовою нічиєю.
Головним героєм зустрічі став голкіпер Елой Ром. Досвідчений воротар здійснив 15 сейвів, встановивши рекорд Мундіалів з 1966 року за кількістю порятунків у матчі без додаткового часу.
Його фантастична гра не залишилася непоміченою. Рома визнали найкращим футболістом матчу, а відео з його сейвами миттєво розлетілися соціальними мережами.
До зустрічі з Еквадором на сторінку воротаря клубу Маямі в інстаграмі були підписані близько 95 тисяч користувачів. Після історичного виступу ця цифра стрімко злетіла до позначки в один мільйон.
Не перший герой-воротар на цьому Мундіалі
Чемпіонат світу-2026 вже не вперше перетворює голкіперів на інтернет-зірок. Раніше схожий сплеск популярності пережив воротар Кабо-Верде Возінья.
Досвідчений голкіпер також привернув увагу футбольної спільноти яскравими виступами на міжнародній арені та стрімко наростив аудиторію в соцмережах.
Втім, історія Елоя Рома виглядає ще більш вражаючою. За лічені дні воротар із маловідомої футбольної збірної перетворився на одну з головних медійних сенсацій турніру. Схоже, що рекордні 15 сейвів принесли йому не лише звання героя матчу, а й новий статус світової футбольної знаменитості.