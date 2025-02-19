Фанат довів до сліз чемпіонку US Open: що сталось

На турнірі в Дубаї стався дивний інцидент. Британська тенісистка Емма Радукану розплакалася прямо під час матчу через дивного фаната.

У вівторок, 18 лютого, відбувся матч 1/16 фіналу тисячника в Дубаї. У ньому Емма Радукану зустрілася з Кароліною Муховою.

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Чому Радукану розплакалася

Через свій емоційний стан британська тенісистка не змогла взяти жодного сету та вилетіла зі змагань. Навіть прямо під час матчу спортсменка розплакалася і підбігла до судді, пише 24 канал з посиланням на We Are Tennis.

Згодом стало відомо, що таку поведінку Емми спричинило перебування на трибунах дивного вболівальника, який її переслідував. За день до матчу він підходив до неї у громадському місці. Охоронці вивели чоловіка зі стадіону, а WTA офіційно заборонила йому відвідувати матчі.

Радукану розплакалася під час матчу: дивіться відео

Відзначимо, що у 2022 році Емма Радукану була переможницею US Open.