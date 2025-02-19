Во вторник, 18 февраля, состоялся матч 1/16 финала тысячника в Дубае. В нем Эмма Радукану встретилась с Каролиной Муховой.

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Почему Радукану расплакалась

Из-за своего эмоционального состояния британская теннисистка не смогла взять ни одного сета и вылетела из соревнований. Даже прямо во время матча спортсменка расплакалась и подбежала к судье, пишет 24 канал со ссылкой на We Are Tennis.

Впоследствии стало известно, что такое поведение Эммы вызвало пребывание на трибунах странного болельщика, который ее преследовал. За день до матча он подходил к ней в общественном месте. Охранники вывели мужчину со стадиона, а WTA официально запретила ему посещать матчи.

Радукану расплакалась во время матча: смотрите видео

Отметим, что в 2022 году Эмма Радукану была победительницей US Open.