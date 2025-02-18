43-летняя бывшая спортсменка опубликовала фотографии на своей странице в инстаграм с отдыха. Уильямс ошеломила подписчиков замечательным внешним видом, сообщает 24 канал.

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Роскошная Серена Уильямс

Серена Уильямс поделилась кадрами с отдыха у бассейна. Легендарная экстенисистка похвасталась идеальной фигурой.

Горячая Уильямс предстала перед камерой в ярком купальнике и брюках с интересным орнаментом травянистого цвета. Эффектный образ Серены прекрасно дополнили стильные черные очки.

Уильямс опубликовала кадры с отдыха / Фото из инстаграма экстенисистки

Напомним, что Серена Уильямс в свое время была первой ракеткой мира. Также бывшая теннисистка стала 23-кратной победительницей турниров серии Grand Slam и имеет в своем активе четыре золотых медали Олимпийских игр.