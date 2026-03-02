Перевершив Бубку: грецький легкоатлет ледь не побив світовий рекорд зі стрибків з жердиною

У світі тривають різні змагання з легкої атлетики. Визначна подія сталась у Греції під час місцевої першості, яка проходила у місті Пеанія.

Змагання проходили в рамках підготовки до чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні. Серед дисциплін були і стрибки з жердиною, повідомляє 24 Канал.

Як Караліс ледь не побив рекорд?

Головною зіркою в них став Еммануїл Караліс, який п'ять разів поспіль ставав чемпіоном Греції. Запалив легкоатлет і на цьому турнірі та навіть ледь не побив світовий рекорд.

Вже на планці 5,60 метра Караліс гарантував собі золоту медаль. Проте грек вирішив на цьому не зупинятися та підкорювати вищі позначки. Зрештою висоту 6,07 метра, показавши найкращий результат в сезоні.

Проте і це була не межа для стрибуна, адже Каралісу вдалось потім підкорити позначку 6,17 метра. Цим показником Еммануїл встановив другий найкращий результат в історії стрибків з жердиною серед чоловіків.

За цим показником Караліс перевершив показники Рено Лавіллені та Сергія Бубки. Вище стрибав лише неймовірний швед Арман Дюплантіс, якому належить рекорд з результатом 6,30 метра.

Рейтинг найкращих стрибків з жердиною серед чоловіків:

Арман Дюплантіс (Швеція) – 6,30 метра Еммануїл Караліс (Греція) – 6,17 метра Рено Лавіллені (Франція) – 6,16 метра Сергій Бубка (Україна) – 6,15 метра Кей Сі Лайтфут (США) – 6,07 метра

Що відомо про Еммануїла Караліса?

При цьому Караліс навіть зазіхнув на рекорд Дюплантіса та пішов підкорювати позначку 6,31 метра. Проте жодна з його спроб не була успішною, тож показник шведа встояв.

26-річний грецький легкоатлет є членом “клубу шести метрів” з серпня 2024 року. У березні 2025-го Караліс став першим грецьким стрибуном з жердиною, який здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи в приміщенні.

Того року на чемпіонаті світу Еммануїл виграв "срібло", поступившись як раз Арману Дюплантісу. Саме на тому змаганні швед і встанвив світовий рекорд – 6,30 метра.

Що відомо про Сергія Бубку?