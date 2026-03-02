Соревнования проходили в рамках подготовки к чемпионату мира по легкой атлетике в помещении. Среди дисциплин были и прыжки с шестом, сообщает 24 Канал.
По теме Жена Сергея Бубки: как познакомились и чем занимается любимая предателя Украины
Как Каралис едва не побил рекорд?
Главной звездой в них стал Эммануил Каралис, который пять раз подряд становился чемпионом Греции. Зажег легкоатлет и на этом турнире и даже едва не побил мировой рекорд.
Уже на планке 5,60 метра Каралис гарантировал себе золотую медаль. Однако грек решил на этом не останавливаться и покорять более высокие отметки. В конце концов высоту 6,07 метра, показав лучший результат в сезоне.
Однако и это был не предел для прыгуна, ведь Каралису удалось потом покорить отметку 6,17 метра. Этим показателем Эммануил установил второй лучший результат в истории прыжков с шестом среди мужчин.
По этому показателю Каралис превзошел показатели Рено Лавиллени и Сергея Бубки. Выше прыгал только невероятный швед Арман Дюплантис, которому принадлежит рекорд с результатом 6,30 метра.
Рейтинг лучших прыжков с шестом среди мужчин:
- Арман Дюплантис (Швеция) – 6,30 метра
- Эммануил Каралис (Греция) – 6,17 метра
- Рено Лавиллени (Франция) – 6,16 метра
- Сергей Бубка (Украина) – 6,15 метра
- Кей Си Лайтфут (США) – 6,07 метра
Что известно об Эммануиле Каралисе?
При этом Каралис даже посягнул на рекорд Дюплантиса и пошел покорять отметку 6,31 метра. Однако ни одна из его попыток не была успешной, поэтому показатель шведа устоял.
26-летний греческий легкоатлет является членом “клуба шести метров” с августа 2024 года. В марте 2025-го Каралис стал первым греческим прыгуном с шестом, который получил золотую медаль на чемпионате Европы в помещении.
В том году на чемпионате мира Эммануил выиграл "серебро", уступив как раз Арману Дюплантису. Именно на том соревновании швед и установил мировой рекорд – 6,30 метра.
Что известно о Сергее Бубке?
- Бубка был одним из лучших легкоатлетов СССР и Украины. В 1993 году Сергей установил мировой рекорд 6,15 метра, который продержался до 2014-го.
- К сожалению, после завершения карьеры уроженец Луганска больше связан со скандалами. С 2005 по 2022 годы Бубка был председателем Национального олимпийского комитета Украины.
- Также легкоатлет был членом "Партии регионов", а также внештатным советником экс-президента Украины Виктора Януковича. Особенно опозорился Сергей после начала полномасштабной войны России против Украины.
- Экс-спортсмен покинул Украину и долго игнорировал агрессию страны-террористки. Позже СМИ опубликовали информацию, что Бубка владеет компанией на оккупированной части Донбасса вместе со своим братом.
- Эта компания продавала топливо российской армии, поэтому СБУ открыла производство против Бубки по сотрудничеству с агрессором. Также легкоатлета критиковали за отсутствие реакции на скандал с Владиславом Гераскевичем.
- Во время зимних Олимпийских игр-2024 скелетониста дисквалифицировали из-за шлема с погибшими украинскими спортсменами. Бубка сейчас является членом исполкома МОК, но так и не стал на защиту Гераскевича.