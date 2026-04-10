Трагический инцидент произошел во время катания вне трасс, где риск схода лавин традиционно значительно выше. Несмотря на быструю реакцию служб, шансы выжить под снежной массой были минимальными, информирует NordicMag.

Что известно об инциденте?

29-летняя спортсменка находилась на горном склоне, когда внезапно сошла лавина. Мощный поток снега накрыл ее вместе с частью маршрута, где она каталась.

На место оперативно отправились спасатели, однако достать лыжницу живой не удалось. По предварительным данным, она погибла еще до прибытия помощи.

Подобные трагедии в горах случаются регулярно, особенно среди тех, кто выбирает фрирайд – катание вне подготовленных трасс, где сложнее оценить стабильность снега.

Опасный сезон для лыжников

В этом году в горных регионах фиксируют повышенный уровень лавинной опасности. Причинами называют нестабильный снежный покров и погодные колебания.

Спасатели призывают туристов проверять уровень опасности перед выходом в горы и не игнорировать предупреждения. Ведь даже опытные спортсмены не застрахованы от фатальных последствий – лавины сходят внезапно и оставляют мало времени на спасение.

Что известно о Гуро Йордхайм?