Трагічний інцидент стався під час катання поза трасами, де ризик сходження лавин традиційно значно вищий. Попри швидку реакцію служб, шанси вижити під сніговою масою були мінімальними, інформує NordicMag.

Що відомо про інцидент?

29-річна спортсменка перебувала на гірському схилі, коли раптово зійшла лавина. Потужний потік снігу накрив її разом із частиною маршруту, де вона каталася.

На місце оперативно вирушили рятувальники, однак дістати лижницю живою не вдалося. За попередніми даними, вона загинула ще до прибуття допомоги.

Подібні трагедії у горах трапляються регулярно, особливо серед тих, хто обирає фрірайд – катання поза підготовленими трасами, де складніше оцінити стабільність снігу.

Небезпечний сезон для лижників

Цьогоріч у гірських регіонах фіксують підвищений рівень лавинної небезпеки. Причинами називають нестабільний сніговий покрив і погодні коливання.

Рятувальники закликають туристів перевіряти рівень небезпеки перед виходом у гори та не ігнорувати попередження. Адже навіть досвідчені спортсмени не застраховані від фатальних наслідків – лавини сходять раптово і залишають обмаль часу на порятунок.

Що відомо про Гуро Йордхайм?