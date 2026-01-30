Бубка уже более 20 лет женат на своей возлюбленной Лилии. Как супруги познакомились и что известно о жене Бубки и чем занимается – рассказывает 24 канал.

Как Бубка познакомился с женой?

Сергей Бубка познакомился со своей будущей женой Лилией Тютюнник на стадионе в Донецке в 1983 году. Уже тогда девушка завершила спортивную карьеру и учила юное поколение художественной гимнастике.

Интересно, что Лилия не знала, кто такой Бубка и то, что он является мировым рекордсменом по прыжкам с шестом. Зато сам олимпийский чемпион вел себя скромно и некоторое время не раскрывал, кем он является на самом деле.

Сергей Бубка с женой Лилией / Фото Getty Images

Уже через год после знакомства пара поженилась. Впоследствии у супругов родились дети – Виталий (1985) и Сергей (1987), которые тоже связали себя со спортом, но не смогли добраться до высот, как их отец.

Бубка с женой и детьми / Фото Getty Images

В интервью "Высокий замок" Лилия рассказывала о том, как Сергей сделал ей предложение. Спортсмен не хотел ехать без любимой в Киев.

В карьере Сергея наступил этап, когда ему необходимо было переезжать в столицу. Подошел ко мне и сказал: "обстоятельства складываются так, что мне нужно надолго уезжать в Киев. Без тебя не поеду". Я ответила "да". А переезд в Киев в итоге отменили. Власти Донецка решили пойти навстречу талантливому атлету и создали для его работы необходимые условия. Поэтому целесообразнее было остаться дома,

– делилась жена Бубки.

Отметим, что Бубка занимается бизнесом, а также является членом Международного олимпийского комитета уже длительный период. В 2017 году Лилия признавалась, что сопровождает Сергея в различных рабочих поездках.

Обязательно посещаю чемпионаты мира по легкой атлетике и художественной гимнастике, Олимпийские игры. Стараюсь не пропускать теннисные турниры. Также сопровождаю мужа на всевозможных официальных встречах и конгрессах. Там у жен функционеров олимпийского движения своя программа. Посещаем музеи, культурные и спортивные места, спортивные школы, дома-интернаты и школы для детей с особыми потребностями,

– рассказывала Лилия.

Известно, что сейчас Бубка и его жена и дети проживают за границей. Хотя раньше они часто посещали Киев и Донецк. Вероятно, семья олимпийского чемпиона живет в особняке в Монако.

Отметим, что ранее журналисты "Украинской правды" нашли двухэтажный дом семьи Бубки с террасой, садом и бассейном на Лазурном побережье, в котором они вероятно проживают – интересно, что дом зарегистрирован на Лилию Бубку.

Дом семьи Бубки / Скриншот из видео

Чем сейчас занимается Бубка?