Бубка уже более 20 лет женат на своей возлюбленной Лилии. Как супруги познакомились и что известно о жене Бубки и чем занимается – рассказывает 24 канал.
Как Бубка познакомился с женой?
Сергей Бубка познакомился со своей будущей женой Лилией Тютюнник на стадионе в Донецке в 1983 году. Уже тогда девушка завершила спортивную карьеру и учила юное поколение художественной гимнастике.
Интересно, что Лилия не знала, кто такой Бубка и то, что он является мировым рекордсменом по прыжкам с шестом. Зато сам олимпийский чемпион вел себя скромно и некоторое время не раскрывал, кем он является на самом деле.
Сергей Бубка с женой Лилией / Фото Getty Images
Уже через год после знакомства пара поженилась. Впоследствии у супругов родились дети – Виталий (1985) и Сергей (1987), которые тоже связали себя со спортом, но не смогли добраться до высот, как их отец.
Бубка с женой и детьми / Фото Getty Images
В интервью "Высокий замок" Лилия рассказывала о том, как Сергей сделал ей предложение. Спортсмен не хотел ехать без любимой в Киев.
В карьере Сергея наступил этап, когда ему необходимо было переезжать в столицу. Подошел ко мне и сказал: "обстоятельства складываются так, что мне нужно надолго уезжать в Киев. Без тебя не поеду". Я ответила "да". А переезд в Киев в итоге отменили. Власти Донецка решили пойти навстречу талантливому атлету и создали для его работы необходимые условия. Поэтому целесообразнее было остаться дома,
– делилась жена Бубки.
Отметим, что Бубка занимается бизнесом, а также является членом Международного олимпийского комитета уже длительный период. В 2017 году Лилия признавалась, что сопровождает Сергея в различных рабочих поездках.
Обязательно посещаю чемпионаты мира по легкой атлетике и художественной гимнастике, Олимпийские игры. Стараюсь не пропускать теннисные турниры. Также сопровождаю мужа на всевозможных официальных встречах и конгрессах. Там у жен функционеров олимпийского движения своя программа. Посещаем музеи, культурные и спортивные места, спортивные школы, дома-интернаты и школы для детей с особыми потребностями,
– рассказывала Лилия.
Известно, что сейчас Бубка и его жена и дети проживают за границей. Хотя раньше они часто посещали Киев и Донецк. Вероятно, семья олимпийского чемпиона живет в особняке в Монако.
Отметим, что ранее журналисты "Украинской правды" нашли двухэтажный дом семьи Бубки с террасой, садом и бассейном на Лазурном побережье, в котором они вероятно проживают – интересно, что дом зарегистрирован на Лилию Бубку.
Дом семьи Бубки / Скриншот из видео
Кстати. Ранее мы рассказывали, чем занимаются дети Сергея Бубки и что о них известно. Старший сын Виталий помогает отцу с бизнесом, а младший Сергей едва не погиб в Париже.
Чем сейчас занимается Бубка?
Сергей Бубка продолжает работать в Международном олимпийском комитете. Несмотря на свой авторитет в мире, олимпийский чемпион ни разу не высказался о войне в Украине, которую вызвала России.
Недавно бывшего спортсмена заметили в Будапеште. Отмечается, что Бубка приехал в столицу Венгрии по рабочим делам.
Напомним, что несколько лет назад в ходе расследования журналистами Bihus.info оказалось, что бизнес Бубки работает на временного оккупированных территориях, в частности в Донецке.
Впоследствии Служба безопасности Украины начала расследование деятельности фирм и компаний, принадлежащих прославленному атлету, но дело до конца так и не дошло. Сам же Бубка отрицает всякое сотрудничество с государством-агрессором.