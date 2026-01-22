Однако многих интересует также личная жизнь именитого атлета и предателя Украины. Что известно о детях Бубки и чем они занимаются – рассказывает 24 канал.

Что известно о личной жизни Бубки?

В 1983 году Бубка познакомился со своей будущей женой Лилией Тютюнник на стадионе в Донецке. Возлюбленная украинского атлета тогда училась в Институте физкультуры и серьезно занималась художественной гимнастикой.

Впоследствии она завершила профессиональную карьеру, но не покинула спорт. Жена Бубки стала тренером и начала работать с детьми.

Интересно, что во время знакомства она не знала о достижениях будущего мужа, который к тому же вел себя очень скромно. Их отношения начались с романтических прогулок, а вскоре пара официально зарегистрировала брак.

Сколько детей у Бубки?

В 1985 году жена Бубки родила олимпийскому чемпиону сына, которого назвали Виталием. Имя старшему сыну спортсмена выбрали неслучайно, ведь так звали первого тренера прыгуна с шестом.

Уже через два года у супругов родился еще один сын – Сергей. Как и его старший брат он занимался теннисом, но Виталий не достиг успехов в этом виде спорта, тогда как Бубка-младший некоторое время занимал четвертое место в рейтинге теннисистов и в конце концов стал 145 ракеткой мира.

Как позже рассказывала мать сыновей Бубки, что Виталий после ухода из спорта начал помогать своему папе в неспортивных делах, поскольку ему трудно было совмещать работу в Международной федерации легкой атлетики и Международном олимпийском комитете с бизнесом.

В интервью изданию "Высокий замок" Лилия рассказывала о том, как ездила с младшим сыном на различные официальные встречи, а также посещала спортивные школы, интернаты и выставки. Кроме того, она отметила, что 20 лет они проживали в Монако перед тем, как вернуться обратно в Киев.

В Монако, где мы тогда жили, в теннис играли, складывалось впечатление, все жители княжества. Там проводили турниры для игроков возрастных категории более 70 и 80 лет. Там чуть ли не в каждом дворе есть теннисный корт, а на каждой улице – теннисный клуб,

– рассказывала жена Бубки.

Однако Сергей Бубка-младший рано завершил карьеру в теннисе, получив ужасную травму. Он принял решение полностью покинуть спорт, а пока оба сына выдающегося спортсмена не появляются в публичной плоскости.

Почему Бубка-младший покинул теннис?

В 2012 году изданием RMC Sport сообщило, что Бубка-младший выпал из окна на третьем этаже апартаментов в Париже и получил многочисленные переломы.

Около 7 утра четверга украинский теннисист Сергей Бубка-младший упал с третьего этажа здания на авеню де Камоенса, в 16-м округе Парижа,

– говорится в сообщении.

Младшего сына Бубки в тяжелом состоянии доставили в больницу Жоржа Помпиду. Однако впоследствии стало известно, что с ним все хорошо, а его жизни ничего не угрожает. Однако со спортом было покончено.

Как стало известно позже, что в среду 31 октября 2012 года Бубка-младший вернулся от одного из своих друзей и случайно заперся в ванной комнате. Он пытался перебраться через окно в другую комнату, но сорвался и упал.