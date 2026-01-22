Однак багатьох цікавить також особисте життя іменитого атлета та зрадника України. Що відомо про дітей Бубки та чим вони займаються – розповідає 24 канал.

Що відомо про особисте життя Бубки?

У 1983 році Бубка познайомився зі своєю майбутньою дружиною Лілією Тютюнник на стадіоні у Донецьку. Кохана українського атлета тоді навчалася у Інституті фізкультури та серйозно займалася художньою гімнастикою.

Згодом вона завершила професійну кар'єру, але не покинула спорт. Дружина Бубки стала тренеркою та почала працювати з дітьми.

Бубка з дружиною Лілією / Фото з відкритих джерел

Цікаво, що під час знайомства вона не знала про досягнення майбутнього чоловіка, який до того ж поводився дуже скромно. Їхні стосунки розпочалися з романтичних прогулянок, а невдовзі пара офіційно зареєструвала шлюб.

Скільки дітей у Бубки?

У 1985 році дружину Бубки народила олімпійському чемпіону сина, якого назвали Віталієм. Ім'я старшому сину спортсмена обрали невипадково, адже так звали першого тренера стрибуна з жердиною.

Вже за два роки у подружжя народився ще один син – Сергій. Як і його старший брат він займався тенісом, але Віталій не досяг успіхів у цьому виді спорту, тоді як Бубка-молодший певний час посідав четверте місце у рейтингу тенісистів та зрештою став 145 ракеткою світу.

Бубка з дружиною та синами / Фото з відкритих джерел

Як пізніше розповідала мати синів Бубки, що Віталій після відходу зі спорту почав допомагати своєму тату у неспортивних справах, оскільки йому важко було суміщати роботу у Міжнародній федерації легкої атлетики та Міжнародному олімпійському комітеті з бізнесом.

Сергій Бубка з дітьми та дружиною / Фото Getty Images

В інтерв'ю виданню "Високий замок" Лілія розповідала про те, як їздила із молодшим сином на різноманітні офіційні зустрічі, а також відвідувала спортивні школи, інтернати та виставки. Окрім того, вона зазначила, що 20 років вони проживали у Монако перед тим, як повернутися назад до Києва.

У Монако, де ми тоді жили, у теніс грали, складалося враження, усі жителі князівства. Там проводили турніри для гравців вікових категорії понад 70 і 80 років. Там чи не в кожному дворі є тенісний корт, а на кожній вулиці – тенісний клуб,

– розповідала дружина Бубки.

Однак Сергій Бубка-молодший рано завершив кар'єру у тенісі, отримавши жахливу травму. Він ухвалив рішення повністю покинути спорт, а наразі обидва сини видатного спортмена не з'являються у публічній площині.

Чому Бубка-молодший покинув теніс?

У 2012 році виданням RMC Sport повідомило, що Бубка-молодший випав із вікна на третьому поверсі апартаментів у Парижі і дістав численні переломи.

Близько 7 ранку четверга український тенісист Сергій Бубка-молодший впав з третього поверху будівлі на авеню де Камоенса, у 16-му окрузі Парижа,

– йдеться у повідомленні.

Молодшого сина Бубки у важкому стані доставили у лікарня Жоржу Помпіду. Проте згодом стало відомо, що з ним все добре, а його життю нічого не загрожує. Однак зі спортом було покінчено.

Як стало відомо пізніше, що у середу 31 жовтня 2012 року Бубка-молодший повернувся від одного зі своїх друзів та випадково замкнувся у ванній кімнаті. Він намагався перебратися через вікно в іншу кімнату, але зірвався та впав.