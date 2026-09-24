37-річний екснападник вирішив публічно розповісти про пережите у книзі "Owning It". Керролл описав також судовий процес над чоловіком, якого визнали винним у скоєному, повідомляє BBC.

Керролл прокинувся від дій гостя

За словами Керролла, після одного з матчів до нього додому прийшов знайомий його колишньої партнерки, якого футболіст називав "знаменитим приятелем". Чоловік прийшов, щоб разом подивитися бокс.

Керролл зізнався, що й раніше відчував, що з цим знайомим "щось не так". Під час перегляду вони вживали алкоголь, після чого футболісту стало погано. Він вирішив піти спати.

Згодом Керролл прокинувся від того, що гість здійснював щодо нього сексуальні дії. Футболіст вигнав чоловіка з будинку, однак той спробував повернутися.

Тоді Керролл ударив його, після чого чоловік втратив свідомість. Футболіст викликав поліцію, а сам, за його словами, розплакався на руках у няні своїх дітей.

Кривдника засудили до трьох років

Згодом справа дійшла до суду. Чоловіка визнали винним і засудили до трьох років позбавлення волі. Також його внесли до реєстру осіб, які скоїли сексуальні злочини, та заборонили відвідувати село, де проживав Керролл.

Сам футболіст назвав судовий процес "принизливим, ганебним і жахливим". Він зазначив, що пережите продовжило впливати на його життя навіть після завершення справи.

Те, що зі мною сталося, вплинуло на кожен аспект мого життя. Я думав про це щодня, через що мені було важко зосередитися на чомусь іншому, включно з футболом. Травма від того, що сталося, нікуди не зникла,

– розповів Керролл.

В автобіографії ексфорвард також розповів про інші епізоди зі своєї кар'єри. Зокрема, він заявив, що Вейн Руні регулярно порушував режим у таборі збірної Англії. Руні обурився цими словами та, за повідомленнями британських ЗМІ, розглядає можливість подати на Керролла до суду.



