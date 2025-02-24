"Думки знову про Україну": чемпіон світу з біатлону написав щемливий пост до річниці війни
- Норвезький біатлоніст Ендре Стремсгейм написав пост на підтримку України до третьої річниці вторгнення Росії.
- Стремсгейм висловив сподівання, що Європа і Норвегія продовжать підтримувати Україну.
Норвезький біатлоніст Ендре Стремсгейм вкотре підтримав Україну. Він написав щемливий пост, присвячений третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Сьогодні третя річниця початку війни на всій території держави.
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Стремсгейм присвятив пост Україні
23 лютого Ендре Стремсгейм здобув перемогу у масстарті на чемпіонаті світу. На наступний день він висловив слова підтримки Україні, пише 24 канал з посиланням на інстаграм біатлоніста.
"Вчора я став чемпіоном світу, сьогодні мої думки знову про Україну. Цього дня минає три роки з початку повномасштабного вторгнення.
Останні тижні в Ленцерхайде Європа разом святкувала біатлон, я сподіваюся, що Європа й надалі підтримуватиме Україну, а Норвегія посилить підтримку. Слава Україні! Героям Слава!", – написав Андре Стремсгейм.
Нагадаємо, що норвезький біатлоніст неодноразово підтримував Україну. На своїй гвинтівці він носить прапор нашої держави.