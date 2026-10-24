"Йому нелегко": наставник ПСЖ відверто оцінив гру Забарного

Ілля Забарний уже понад рік виступає в складі чинних перможців Ліги чемпіонів ПСЖ. Адаптацію до команди та гру свого підопічного оцінив наставник парижан Луїс Енріке.

Слова коуча передає видання RMC Sport. Найближчими тижнями Забарний може отримати більше ігрового часу, оскільки травмувався головний конкурент українця по позиції Маркіньос.

Що сказав Енріке про Забарного

Енріке розповів, що з Забарним усе добре й у фізичному, й у ментальному плані. Коуч пообіцяв, що українець буде багато грати, адже тренерський штаб йому довіряє.

Я довіряю йому, він ще молодий. Цього року він обов'язково стане кращим, ніж у попередньому сезоні,

– зазначив іспанський фахівець.

Він додав, що Забарному було нелегко прийти в нову команду й одразу стати конкурентоспроможним. Утім українцю це вдалось, й Енріке задоволений цим фактом.

Наставник ПСЖ зауважив, що Забарний почувається комфортніше, коли грає. За словами Енріке, це цікавий футболіст, і він дуже радий, що має такого підопічного у своєму розпорядженні.

Що відомо про виступи Забарного в ПСЖ

Цього сезону Ілля Забарний провів 5 матчів за ПСЖ. Він навіть відзначився 1 голом. Це сталось у поєдинку чемпіонату Франції проти Страсбура. Завдяки цьому взяттю воріт парижани зрівняли рахунок, а згодом вирвали перемогу. Сам українець після гри заявив, що це був надзвичайно важливий гол для нього.

Слід зазначити, що Забарний зіграв і в Лізі чемпіонів проти Барселони, замінивши травмованого Маркіньоса. Крім того, в цій зустрічі парижани через важку травму до кінця сезону втратили грузинського вінгера Хвічу Кварацхелію. Забарний після поєдинку підтримав свого партнера.