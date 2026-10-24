"Ему нелегко": тренер ПСЖ откровенно оценил игру Забарного

Слова тренера приводит издание RMC Sport. В ближайшие недели Забарный может получить больше игрового времени, поскольку травмировался главный конкурент украинца на этой позиции – Маркиньос.

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Что сказал Энрике о Забарном

Энрике рассказал, что с Забарным все в порядке как в физическом, так и в ментальном плане. Тренер пообещал, что украинец будет много играть, ведь тренерский штаб ему доверяет.

Я доверяю ему, он еще молод. В этом году он обязательно станет лучше, чем в предыдущем сезоне– отметил испанский специалист.

Он добавил, что Забарному было нелегко прийти в новую команду и сразу стать конкурентоспособным. Впрочем, украинцу это удалось, и Энрике доволен этим фактом.

Наставник ПСЖ отметил, что Забарный чувствует себя комфортнее, когда играет. По словам Энрике, это интересный футболист, и он очень рад, что имеет такого подопечного в своем распоряжении.

Что известно о выступлениях Забарного в ПСЖ

В этом сезоне Илья Забарный провел 5 матчей за ПСЖ. Он даже отличился одним голом. Это произошло в матче чемпионата Франции против Страсбура. Благодаря этому голу парижане сравняли счет, а впоследствии вырвали победу. Сам украинец после игры заявил, что это был для него чрезвычайно важный гол.

Стоит отметить, что Забарный сыграл и в Лиге чемпионов против Барселоны, заменив травмированного Маркиньоса. Кроме того, в этой встрече парижане из-за тяжелой травмы до конца сезона лишились грузинского вингера Хвичу Кварацхелии. Забарный после матча поддержал своего партнера.