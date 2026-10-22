В инстаграме Кварацхелия подтвердил, что ему предстоит тяжелый период восстановления. Футболиста поддержали многие его коллеги, в том числе и партнер по команде Илья Забарный, пишет 24 Канал.

Что Забарный написал Кварацхелии

Хвича опубликовал пост на грузинском языке, в котором заявил, что "готов пройти через эти месяцы в плену боли и слез". Футболист с грустью отметил, что хочет вернуться сильнее "для своих близких, которые всегда поддерживают меня". Он пообещал не предать их доверие и не тратить зря ни одной секунды периода реабилитации после травмы.

Сильные слова игрока, которому предстоит перенести хирургическое вмешательство, не оставили равнодушными миллионы пользователей соцсети. Его пост собрал почти 3,5 миллиона лайков, а количество комментариев достигло 45 тысяч.

Одним из тех, кто присоединился к волне поддержки Хвичи, стал Илья Забарный.

Держись, брат, мы все с тобой,

– написал украинец.

Кто еще публично поддержал Хвичу

Свой комментарий под постом оставил Криштиану Роналду. Португалец заявил, что "самые тяжелые сражения в футболе – те, которые часто никто не видит". Он отметил, что знаком с теми испытаниями, которые ждут Кварацхелию, и пожелал грузину "не позволить трудным моментам заставить тебя усомниться в том, как далеко ты можешь зайти – ведь лучшее у тебя еще впереди".

Вдохновляющие слова Роналду получили огромное количество лайков – почти 1 миллион 300 тысяч пользователей инстаграма поставили отметку "нравится".

Помимо Криша и Забарного, обращения к Хвиче также написали Нуну Мендеш, Джанлуиджи Доннарумма, Маркиньос, Ашраф Хакими, официальный аккаунт его бывшего клуба "Наполи" и другие известные футбольные деятели.