Колишній чемпіон світу у надважкій вазі продовжує готуватися до повернення на професійний ринг. Водночас британець уже замислюється над викликами за межами боксу та не виключає гучного кросоверу в майбутньому, пише MMA Fighting.

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Що сказав Джошуа?

Ентоні Джошуа зізнався, що всерйоз розмірковує над можливістю спробувати свої сили в MMA або кікбоксингу. За словами британця, його надихнула тенденція, коли представники інших бойових видів спорту переходять у бокс.

Я думав: чому б мені не перейти на їхню територію, адже вони постійно приходять на нашу?,

– заявив Джошуа під час подкасту Mr. Verzace.

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Британець наголосив, що йдеться лише про поєдинок із топовим суперником, адже його цікавлять найбільші виклики та найгучніші події у світі єдиноборств.

Що може завадити переходу?

Попри зацікавленість MMA, Джошуа визнає, що такий крок пов'язаний із серйозними ризиками. Він навів приклади як успішних, так і невдалих переходів боксерів у змішані єдиноборства, зазначивши, що для цього потрібна спеціальна підготовка.

Наразі головним пріоритетом британця залишається бокс. Уже 25 липня він має провести бій проти Крістіана Пренги, а згодом може відбутися довгоочікуване британське протистояння з Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Ентоні нокаутував боксера-блогера Джейка Пола.

Раніше британець пригадав бої з українським чемпіоном Олександром Усиком та ворожнечу на рингу між ними.