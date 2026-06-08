"Зараз він готовий": Джошуа назвав боксера, який може затьмарити Усика

Ентоні Джошуа несподівано виділив нового претендента на трон суперважкої ваги. Британець переконаний, що цей боксер уже готовий кинути виклик Олександру Усику.

Ексчемпіон світу назвав нового гегемона у хевівейті. Британець вважає, що Агіт Кабаєл уже зараз готовий до чемпіонського рівня, повідомляє The Ring.

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Що сказав Джошуа про Кабаєла?

Джошуа наголосив, що готовність Кабаєла підтверджує вже сам факт його бажання зустрітися з Усиком. За словами британця, німець давно перебуває серед еліти дивізіону та має всі якості для боротьби за найвищі титули.

Агіт вже давно в боксі, і зараз він готовий. Я не можу дочекатися, щоб це побачити. Я думаю, він зможе впоратися з цією мішенню на спині. У нього є потенціал, щоб панувати у надважкій вазі. Ми не бачимо в ньому жодної вразливості,

– заявив Джошуа.

Чому саме він може стати проблемою для Усика?

Кабаєл залишається непереможним на професійному рингу та володіє титулом тимчасового чемпіона WBC. Останніми роками він здобув низку гучних перемог і закріпився серед найкращих боксерів дивізіону.

Джошуа вважає, що справжнім випробуванням для німця стане статус чемпіона, адже тоді вся увага конкурентів буде прикута саме до нього. Водночас британець переконаний, що Кабаєл здатен впоратися з таким тиском.

Наразі Кабаєл є одним із головних кандидатів на поєдинок проти Усика. Сам німець неодноразово заявляв, що готовий вийти в ринг хоч зараз і прагне провести титульний бій саме проти українця.

Олександр Усик після перемоги над Ріко Верховеном заявив, що готовий битися з будь-яким суперником. З Агітом Кабаєлом українець навіть провів символічну дуель поглядів.