Экс-чемпион мира назвал нового гегемона в хевивейте. Британец считает, что Агит Кабаел уже сейчас готов к чемпионскому уровню, сообщает The Ring.

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Что сказал Джошуа о Кабаэле?

Джошуа отметил, что готовность Кабаела подтверждает уже сам факт его желания встретиться с Усиком. По словам британца, немец давно находится среди элиты дивизиона и имеет все качества для борьбы за высшие титулы.

Агит уже давно в боксе, и сейчас он готов. Я не могу дождаться, чтобы это увидеть. Я думаю, он сможет справиться с этой мишенью на спине. У него есть потенциал, чтобы господствовать в супертяжелом весе. Мы не видим в нем ни одной уязвимости,

– заявил Джошуа.

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Почему именно он может стать проблемой для Усика?

Кабаел остается непобедимым на профессиональном ринге и владеет титулом временного чемпиона WBC. В последние годы он одержал ряд громких побед и закрепился среди лучших боксеров дивизиона.

Джошуа считает, что настоящим испытанием для немца станет статус чемпиона, ведь тогда все внимание конкурентов будет приковано именно к нему. В то же время британец убежден, что Кабаел способен справиться с таким давлением.

Сейчас Кабаел является одним из главных кандидатов на поединок против Усика. Сам немец неоднократно заявлял, что готов выйти в ринг хоть сейчас и стремится провести титульный бой именно против украинца.

Александр Усик после победы над Рико Верховеном заявил, что готов драться с любым соперником. С Агитом Кабаелом украинец даже провел символическую дуэль взглядов.