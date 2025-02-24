Побитий китайський супертяж назвав бажаного суперника, який може замінити Усика
- Чжан Чжілей програв Агіту Кабаєлу в андеркарді боксерського вечора в Ер-Ріяді, де Кабаєл став володарем тимчасового поясу WBC у хевівейті.
- Після бою Чжілей заявив про своє бажання провести бій із колишнім суперником Олександра Усика.
Чжан Чжілей побився у рамках андеркарду вечора боксу 22 лютого в Ер-Ріяді. Китайський супертяж був безжально зупинений німецьким суперником Агітом Кабаєлом.
Хоча у п'ятому раунді саме Агіт Кабаєл першим побував у нокдауні, коли пропустив на зустріч. Однак вже у наступній трихвилинці німецький боксер нокаутував китайського супертяжа.
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З ким хоче битись Чжілей
Чжан Чжілей поплив та після відрахунку рефері не зміг продовжити двобій. Кабаєл став володарем тимчасового поясу чемпіона світу за версією WBC у хевівейті. Нагороджував титулом Агіта особисто Олександр Усик.
Після програного поєдинку Чжілей назвав бажаного суперника на наступний бій, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.
Пріоритет для мене – бій з Джошуа. Якщо Ей Джей хоче цього бою – то нехай відправить мені контракт. Це бокс, тому тут головне не тільки наші мрії, але й за фінансові умови. Якщо у мене з'явиться можливість вийти на бій з Джошуа, – то я точно цим скористаюся,
– заявив Чжілей.
Китайський боксер зазнав третьої поразки у професіоналах. До цього програвав лише хорвату Філіпу Хрговичу та новозеландцю Джозефу Паркеру. На профі-рингу Чжілей провів 31 бій, у яких здобув 27 перемог (22 – нокаутом), а також один поєдинок закінчився внічию.
Довідка. Ентоні Джошуа провів 32 бої на профі-рингу – 28 перемог (25 – нокаутом),а також зазнав 4-х поразок.
Цікаво, що Ентоні Джошуа був у ринг-сайді вечора боксу в Ер-Ріяді 22 лютого та побачив наживо поразку Чжана. Також на боксерській події був Усик.